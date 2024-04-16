20 фото «гадких утят», ставших «прекрасными лебедями»

В юности многие испытывали комплексы, связанные с внешностью, и это можно понять. Ведь подростковый возраст — это не только период бунтарства, романтики и первой любви, но еще и время первых прыщей, брекетов и гормональных сбоев.
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