В Сочи прошло выездное заседание комитета ЗСК

На совещании депутатов, в котором приняли участие руководители и представители региональных органов власти, муниципалитета, в первую очередь, рассмотрели вопросы эффективности использования средств курортного сбора, проанализировали работу по сохранению зелёных зон города и ряд других.
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