Мать воронежского школьника сообщила в СК об избиениях ребенка одноклассниками

В городе Лиски 8-летнего мальчика систематически избивают одноклассники в одной из местных школ. Об этом сообщила в социальных сетях обеспокоенная мать ребенка, которая также отметила, что проблему игнорирует классный руководитель.
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