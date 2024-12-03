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Воронежские новости

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Мать воронежского школьника сообщила в СК об избиениях ребенка одноклассниками

Мать воронежского школьника сообщила в СК об избиениях ребенка одноклассниками

В городе Лиски 8-летнего мальчика систематически избивают одноклассники в одной из местных школ. Об этом сообщила в социальных сетях обеспокоенная мать ребенка, которая также отметила, что проблему игнорирует классный руководитель.

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