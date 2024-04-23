На планерке в ЗСК обсудили реализацию поручений Президента РФ

Руководитель краевого парламента отметил, что в послании содержатся конкретные шаги по развитию экономики и социальной сферы страны, предложены меры для решения вопросов, касающихся каждого гражданина, документ служит безусловным ориентиром работы органов госвласти, в том числе и в субъектах РФ на ближайшие годы.