В аэропорту Внуково транспортные полицейские раскрыли кражу прошлых лет

В декабре 2023 года в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Внуково обратилась пассажирка, и попросил принять меры к розыску похищенного кошелька, с находящимися в нем российскими рублями и иностранной валютой на общую сумму 48 500 рублей.