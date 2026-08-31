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Царьград

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Суд закрыл процесс по иску КУМЗ к "Русалу" на 4,8 млрд рублей

Суд закрыл процесс по иску КУМЗ к "Русалу" на 4,8 млрд рублей

Каменск-Уральский металлургический завод подал иск на 4,8 млрд рублей к "Русалу" за завышенные цены на алюминий.

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