Роспотребнадзор: Частая смена постельного белья поможет избежать инфекций

Большинство людей ценят свое спальное место, однако упускают из виду важность его гигиены. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о правилах чистоты, которые помогут избежать заражения вирусами и паразитами, — информирует «Петроград».