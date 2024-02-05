Роспотребнадзор: Частая смена постельного белья поможет избежать инфекций

Большинство людей ценят свое спальное место, однако упускают из виду важность его гигиены. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали о правилах чистоты, которые помогут избежать заражения вирусами и паразитами, — информирует «Петроград».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии