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Царьград

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Русская улетела на отдых в Турцию и впала в кому: Теперь она в "плену"

Русская улетела на отдых в Турцию и впала в кому: Теперь она в "плену"

Русская туристка впала в кому от сердечного приступа во время отдыха в ТурцииИздание "72.RU" утверждает, что в одной из больниц Турции сейчас находится русская туристка.

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