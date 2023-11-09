Украинский агент Панков: уже даже радоваться нельзя, скоро спать будут запрещать

Известный украинский футбольный агент Александр Панков в социальных сетях ответил на критику своих соотечественников, которым не понравилась его радость после победы донецкого "Шахтера" над "Барселоной" в рамках чемпионов.
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