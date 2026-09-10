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stroim21

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Как я выбирал параметры бассейна для фитнес-клуба: от назначения до технологии

Как я выбирал параметры бассейна для фитнес-клуба: от назначения до технологии

Когда речь заходит о проектировании бассейна, первое, что приходит в голову, — это вопрос длины чаши.

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