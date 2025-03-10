Правительство РФ проиндексировало социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля. Также будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, в их числе: те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии; военнослужащие, проходившие службу по призыву; участники Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».