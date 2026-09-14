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"Была договорённость — не навязывать религию". Мусульманин Курбан Омаров узнал из соцсетей о крещении дочери от Ксении Бородиной

"Была договорённость — не навязывать религию". Мусульманин Курбан Омаров узнал из соцсетей о крещении дочери от Ксении Бородиной

Мусульманин 46-летний бизнесмен Курбан Омаров заявил, что не знал о крещении 10-летней дочери от 43-летней Ксении Бородиной — ему сообщили об этом подписчики.

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