«Халат раздора». Как ревность первой леди уничтожила карьеру «любовницы» Зеленского

В украинской политике назрел беспрецедентный кризис, эпицентром которого стали личные и политические противоречия Владимира Зеленского и его экс-спикера Юлии Мендель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тайна Брижит Макр...
- Судьба Украины ре...
- Генерал Суровикин...
Загрузка комментариев…