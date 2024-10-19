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Новой станцией "Потапово" воспользовались более 400 тысяч раз за первый месяц

Новой станцией "Потапово" воспользовались более 400 тысяч раз за первый месяц

Свыше 1 тыс. новых пассажиров начали пользоваться столичным метрополитеном после открытия станции "Потапово" Сокольнической линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.

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