Новой станцией "Потапово" воспользовались более 400 тысяч раз за первый месяц

Свыше 1 тыс. новых пассажиров начали пользоваться столичным метрополитеном после открытия станции "Потапово" Сокольнической линии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба столичного Дептранса.
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