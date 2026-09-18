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FiNE NEWS

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Ура, друзья! В феврале и марте 2027-го нас ждут шикарные трёхдневные загулы

Эй, народ, хорошие новости для всех, кто любит подольше поваляться в кровати или рвануть куда-нибудь на природу! Правительство России уже утвердило приятные трёхдневные выходные в феврале и марте 2027 года.

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