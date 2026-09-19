Призыв Сибиги к закрытию «Русских домов» по всему миру невольно заставляет вспомнить персонажа отечественной литературы, который стал примером разрушительного идиотизма — Полиграфа Полиграфовича Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.