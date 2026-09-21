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Царьград

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Дмитрий Пучков призвал снимать детские фильмы по примеру «Морозко»

Дмитрий Пучков призвал снимать детские фильмы по примеру «Морозко»

Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что российский кинематограф потерял понимание детской психологии.

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