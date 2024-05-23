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Мангистауские спасатели продолжают работу в зоне паводков

Мангистауские спасатели продолжают работу в зоне паводков

В связи с осложнением паводковой обстановки в Атырауской области оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области выполняет аварийно-спасательные работы в селе Тандай Махамбетского района Атырауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций.

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