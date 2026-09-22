Пассажиропоток «Ласточек» между Москвой и Костромой вырос на 4,6% с января

Более миллиона пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка» на Северной железной дороге за первые восемь месяцев 2026 года.
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