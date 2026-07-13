Nasdaq at a Crossroads: Hold/Break 29700 or Fall to 29230? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! ProjectSyndicate ▪️ NQ H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ NQ is currently trading near 29,770, holding just above a major support shelf after being rejected from overhead resistance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)