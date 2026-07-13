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Nasdaq at a Crossroads: Hold/Break 29700 or Fall to 29230?

Nasdaq at a Crossroads: Hold/Break 29700 or Fall to 29230?

Nasdaq at a Crossroads: Hold/Break 29700 or Fall to 29230? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! ProjectSyndicate ▪️ NQ H1 SNAPSHOT — EXECUTIVE SUMMARY ▪️ NQ is currently trading near 29,770, holding just above a major support shelf after being rejected from overhead resistance.

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