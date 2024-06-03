В Global Times раскрыли, какие страны Запад намерен втянуть в украинский кризис

Китайские источники выразили опасение, что НАТО вовлечёт в украинский конфликт ещё и азиатские страныВ Сингапуре прошла конференция по безопасности "Диалог Шангри-Ла", в которой принял участие президент Украины.
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