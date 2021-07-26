В Алнашском районе Удмуртии отремонтируют пруд Ромашкинский

Как сообщил глава района Алексей Семенов, в деревне нет водопровода, у каждого дома своя скважина, поэтому на сельском сходе жители Ромашкино решили участвовать в программе самообложения и отремонтируют аварийный гидротехнический узел на плотине.
Как сообщил глава района Алексей Семенов, в деревне нет водопровода, у каждого дома своя скважина, поэтому на сельском сходе жители Ромашкино решили участвовать в программе самообложения и отремонтируют аварийный гидротехнический узел на плотине.
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