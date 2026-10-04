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Царьград

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РАН разработала лабораторию на чипе для анализа крови в реальном времени

РАН разработала лабораторию на чипе для анализа крови в реальном времени

Институт автоматики ДВО РАН разрабатывает "лабораторию на чипе" для мгновенного анализа крови. Академик Юрий Кульчин объяснил, что прибор использует фотолюминесценцию и плазменную систему, а также может стать частью мобильных устройств.

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