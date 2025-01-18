Кандидат медицинских наук из Ивано-Франковска и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, сообщает Telegram-канал "Северный ветер" ("СВ").
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