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"СВ": Медик 95 одшбр ВСУ Курташ проводил опыты над жителями Курской области

"СВ": Медик 95 одшбр ВСУ Курташ проводил опыты над жителями Курской области

Кандидат медицинских наук из Ивано-Франковска и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области, которых ВСУ вывезли в Сумскую область, сообщает Telegram-канал "Северный ветер" ("СВ").

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