«Кричать на пне»: самый странный способ найти жениха на Руси

Представьте картину: декабрьские сумерки, окраина северной деревни, мороз давит под тридцать. Девушка в тулупе выбирается за околицу, находит в снегу старый пень, взбирается на него — и во весь голос кричит в темноту.
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