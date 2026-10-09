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В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах

В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах

Минцифры рассчитывает внести законопроект о реформе отрасли связи в Госдуму до конца 2026 года. Минцифры России готовит реформу телекоммуникационной отрасли, которая может установить новые требования к качеству домашнего интернета, о чем пишет Коммерсантъ.

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