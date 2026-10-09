В России провайдеров хотят обязать обеспечить скорость интернета не менее 1 Гбит/с в многоквартирных домах

Минцифры рассчитывает внести законопроект о реформе отрасли связи в Госдуму до конца 2026 года. Минцифры России готовит реформу телекоммуникационной отрасли, которая может установить новые требования к качеству домашнего интернета, о чем пишет Коммерсантъ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым