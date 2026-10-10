Мэр Днепропетровска Филатов сбежал с Украины

В субботу стало известно о бегстве с Украины мэра Днепропетровска Бориса Филатова*.«После публичных нападок на детектива НАБУ Алексея Гейко Филатов* вчера уехал из страны», — сообщил Telegram-канал Insider UA.
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