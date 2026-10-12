Собянин рассказал об итогах десятилетнего развития магистральных маршрутов Москвы

Десять лет исполнилось магистральным маршрутам наземного транспорта Москвы. Они соединяют центр с отдалёнными районами и дополняют метро, МЦК и МЦД.
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