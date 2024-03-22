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Как чиновники, депутаты и губернаторы отреагировали на теракт в «Крокус Сити Хол

Как чиновники, депутаты и губернаторы отреагировали на теракт в «Крокус Сити Хол

Родным жертв теракта в "Крокус Сити Холле" и пострадавшим при нападении будет оказана вся возможная помощь, виновных найдут и привлекут к ответственности, а массовые мероприятия в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах отменят.

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