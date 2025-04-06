Регулировка смыва воды в инсталляции

Подвесные унитазы пользуются заслуженной популярностью среди пользователей. Но далеко не все знают, как можно выполнить регулировку смыва инсталляции, когда сливная система конструкции изолирована за стеной и спрятана за защитным экраном.
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