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Мы соседи по планете

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Последние язычники Европы, жители Марий Эл глазами японского фотографа

Последние язычники Европы, жители Марий Эл глазами японского фотографа

Марий Эл — небольшая республика в Поволжье, где все еще сохранилась исконная языческая культура: особые обряды, традиционные праздники, утварь и одежда.

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