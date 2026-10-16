Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сроках возвращения на поле защитника Игоря Дивеева. - Каково состояние Игоря Дивеева, на каком этапе его восстановление и когда он сможет сыграть? - Игорь работает индивидуально, в этом матче он не сыграет.