В Волгоградской области продолжается работа над научно-просветительским проектом «Донские казаки: обряды жизненного цикла» В рамках научно просветительского практикума «Донские казаки: обряды жизненного цикла», который реализуется при поддержке Президентский фонд культурных инициатив Президентского фонда культурных инициатив и комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области в Станице Луганской прошли съёмки одной из частей фильма, посвящённого ключевым вехам жизненного пути человека в казачьей традиции – от рождения до смерти.