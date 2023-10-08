«Идите в военкомат, не ждите повестки»

Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины Автор: Аполлинарий Ягужинский (СИ Панорама) Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.