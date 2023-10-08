Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины Автор: Аполлинарий Ягужинский (СИ Панорама) Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.
«Идите в военкомат, не ждите повестки»
Комментарии
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Людмила Боченкова
макаревич и галкин создали свой чвк !взяли винтовки и пошли защищать свою родину израил!пугачёву заметили среди провожавших!
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5 час.
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