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Спички - не игрушка

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«Идите в военкомат, не ждите повестки»

«Идите в военкомат, не ждите повестки»

Андрей Макаревич призвал русскоговорящих израильтян встать на защиту Родины Автор: Аполлинарий Ягужинский (СИ Панорама) Израильский музыкант Андрей Макаревич* обратился к своим русскоязычным соотечественникам с призывом не ждать, когда им придёт повестка, а самостоятельно отправиться в военкоматы и предложить армии свои услуги.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
макаревич и галкин  создали свой чвк !взяли винтовки  и пошли защищать свою родину израил!пугачёву заметили среди провожавших!
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5 час.

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