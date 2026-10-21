Гленн Клоуз в фильме "101 далматинец" (1996) © Walt Disney PicturesЗвезда фильма «101 далматинец» Гленн Клоуз призналась, что ходит с тростью из‑за недавно проведенной операции по замене тазобедренного сустава.
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