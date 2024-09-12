New Star Weekend пройдет на «Роза Хутор»

С 19 по 22 сентября ежегодный аутдор фестиваль New Star Weekend уже в третий раз соберет на «Роза Хутор» музыкантов, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити, визуальные студии, а также всех, кто готов найти новые смыслы на стыке энергии гор и аутдор-эстетики.