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New Star Weekend пройдет на «Роза Хутор»

New Star Weekend пройдет на «Роза Хутор»

С 19 по 22 сентября ежегодный аутдор фестиваль New Star Weekend уже в третий раз соберет на «Роза Хутор» музыкантов, беговые, вело-, хайкинг- и аутдор-комьюнити, визуальные студии, а также всех, кто готов найти новые смыслы на стыке энергии гор и аутдор-эстетики.

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