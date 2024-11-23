Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +17°, дождь со снегом• Севастополь: +17°, дождь• Ялта: +15°, дождь• Алушта: +16°, дождь• Евпатория: +17°, дождь• Саки: +16°, дождь• Бахчисарай: +15°, дождь• Джанкой: +15°, дождь• Судак: +13°, дождь• Феодосия: +14°, дождь•.
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