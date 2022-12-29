Проект ВГИКа победил на Всероссийском конкурсе

фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» подвела итоги V Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, проект для которого представил ВГИК из района Ростокино.
фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» подвела итоги V Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений, проект для которого представил ВГИК из района Ростокино.
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