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Ларионов про 4:3 с «Динамо» в овертайме: «Было сказано ребятам: ради таких побед вы живете. Боязнь не даст ничего хорошего»

Игорь Ларионов доволен победой «Торпедо» над «Динамо» (4:3 ОТ, 3-2). «Хочу поздравить команду с трудной и тяжелой победой, была непростая игра.

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