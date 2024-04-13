В Китае создали новый большой грузовой БПЛА HH-100

Большой грузовой БПЛА HH-100 / © AVIC Китайский аппарат способен взять на борт до 700 килограммов груза, при этом максимальная дальность его полета достигает 520 километров, а скорость — 300 километров в час.
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