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Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Поклонники и зрители Познера не воюют на фронте. Читатели книг и зрители передач Познера/Урганта не пополняют добровольческие подразделения.

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Комментарии
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Валерий Антонов
Однажды предавшим, сбежавшим веры нет, а кто их обратно тащит похоже что и они такие-же. Но кто сделает выводы? Народ оружием в руках - выборы.
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6 час.
ВМ
Владимир Моргунов
мелькает также с крупным ворьем в обнимку.. ну деда Мазай да и только, всех он готов от потопа спасти...
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3 час.
Александр Север
позднер яркий представитель русофобов. это не говоря о том, что как и положено порядочному еврожиду является русофобом и представителем отсталого класса буржуа.
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12 мин.

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