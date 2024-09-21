Пока Россия не избавится от наследия либеральной эпохи, над ней будет висеть смертельная опасность как дамоклов меч

Валерий Антонов Однажды предавшим, сбежавшим веры нет, а кто их обратно тащит похоже что и они такие-же. Но кто сделает выводы? Народ оружием в руках - выборы.

ВМ Владимир Моргунов мелькает также с крупным ворьем в обнимку.. ну деда Мазай да и только, всех он готов от потопа спасти...