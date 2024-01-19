RT: Госдепартамент США выделит $1,5 млн на "укрепление потенциала" СМИ Молдавии

Госдепартамент США намерен выделить $1,5 млн на молдавские СМИ. Речь идет о грантовой поддержке, которую ведомство хочет предоставить журналистам, освещающим экономические и политические темы, передает RT со ссылкой на документы департамента.
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