Жена Константина Ивлева показала, как супруг играет с подросшей дочерью Никой

Семья шеф-повара Константина Ивлева и его жены Валерии Куденковой счастливо. В прошлые выходные пара провела время вместе со своими детьми – дочерью Никой и падчерицей Марусей, увлекаясь зимними развлечениями.
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