Священника и участника СВО подозревают в участии в ОПГ. Банда 20 лет похищала и убивала людей в Белгородской области

Священник и военный арестованы до 6 июня по делу об убийствах под Белгородом 17 апреля Московский городской суд оставил под стражей священнослужителя Станислава Дементеева, военнослужащего Игоря Селютина и предпринимателя Степана Морозова.
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