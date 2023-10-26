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Засуха в Амазонке обнажила древние наскальные рисунки

Засуха в Амазонке обнажила древние наскальные рисунки

Человеческие лица, высеченные в камне около 2000 лет назад, появились на скалистом выступе вдоль реки Амазонки после того, как уровень воды упал до рекордно низкого уровня во время самой сильной засухи в регионе за более чем столетие.

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