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Лавров усомнился в адекватности Зеленского

Лавров усомнился в адекватности Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике Владимира Зеленского, утверждая, что его националистическая риторика делает его неадекватным, если после всего, что он сделал, он стремится вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.

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