ВЦИОМ: 86% россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году

Большинство российских граждан поддерживают решение о воссоединении с Крымом, исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного к девятой годовщине возвращения полуострова в состав России.
Большинство российских граждан поддерживают решение о воссоединении с Крымом, исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного к девятой годовщине возвращения полуострова в состав России.
Свежие комментарии