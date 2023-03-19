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ВЦИОМ: 86% россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году

ВЦИОМ: 86% россиян одобряют решение о присоединении Крыма в 2014 году

Большинство российских граждан поддерживают решение о воссоединении с Крымом, исходя из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного к девятой годовщине возвращения полуострова в состав России.

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