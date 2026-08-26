Плющев: «Думаю, что Кучеров будет держать свой уровень достаточно долго. Будем надеяться на это»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Тампы» Никите Кучерове, которыйБывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Тампы» Никите Кучерове, который стал лауреатом приза «Харламов Трофи».
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