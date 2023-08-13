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Форвард «Барыса» Лабейт о КХЛ: «Высокий уровень. Видно, что есть немало талантов»

— Как вам уровень соперников [на Кубке TANECO]? — В целом то, что и ожидал. Высокий уровень, видно, что в КХЛ есть немало талантов.

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