AUKUS толкает мир к Третьей мировой войне

Несекретные материалыПолитикаAUKUS толкает мир к Третьей мировой войне Вашингтон, Лондон и Канберра толкают державы к Третьей мировой войне.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVlad ИвановХватит болтать глупости о Третьей мировой. Этой ерунде поверят разве что в Багаевке, да и то по пьяни!ЛЛяляОт Америки можно ожидать гадостей и похуже!M TАвтору работать бы в "Правде" 70-х гг прошлого века, в поте лица "обличая мировой империализм"! Стремительное вооружение Китая и его глобальные амбиции не видны только слепому, а его авианосцы и стратегическая авиация - никакого отношения к обороне не имеют: это средства нападения. Или Австралия с Британией хотят напасть на Китай? Создание AUKUS - очень своевременная и правильная мера. А вот, что сможет противопоставить Китаю Россия, когда он, дождавшись ее критического ослабления, предъявит претензии на Сибирь и ДВ - большой вопрос с предсказуемым ответом: "ничего".Комментировать
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